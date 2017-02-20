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Malloch: Gülen iade edilebilir

ABD'nin yeni AB Büyükelçisi olması beklenen Profesör , "Gülen'in iade edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Malloch: Gülen iade edilebilir

ABD'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Profesör NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Malloch, FETÖ elebaşı 'in iadesine ilişkin, "Bana çok önemli gelen bir nokta var. Yazın yaşanan olaylar, darbe girişimi bunlarla ilgili tüm bilgilere sahibiz. ABD sürecin sonunda iadeyi niçin yapmasın ki. Obama yönetiminde gerekli adımlar atılmamıştı. Bu örgütün Clinton Vakfı ile bağı olduğu suçlamaları yapılmıştı. Ancak Trump yönetiminde iade edilebilir diye düşünüyorum. Bence Türk Hükümeti'nin yaptığı bu talep Trump yönetimine de tekrarlanmalı" ifadelerini kullandı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 13:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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cemaleddin cemaleddin

Trump atik ve gayretli. Problemleri ötelemeden cözmek istiyor. Insallah 13 Nisan 2017 ye kadar teslim eder.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2017 14:48
jale jale

Temenni ederim ki; yurt dışına kaçırdığı, gayrimeşru serveti ve güttüğü koyunlarıyla birlikte iade ederler,alçak paraleller...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.02.2017 13:59
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