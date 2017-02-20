Malloch: Gülen iade edilebilir

ABD'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Profesör Ted Malloch NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Malloch, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Bana çok önemli gelen bir nokta var. Yazın yaşanan olaylar, darbe girişimi bunlarla ilgili tüm bilgilere sahibiz. ABD sürecin sonunda iadeyi niçin yapmasın ki. Obama yönetiminde gerekli adımlar atılmamıştı. Bu örgütün Clinton Vakfı ile bağı olduğu suçlamaları yapılmıştı. Ancak Trump yönetiminde iade edilebilir diye düşünüyorum. Bence Türk Hükümeti'nin yaptığı bu talep Trump yönetimine de tekrarlanmalı" ifadelerini kullandı.
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Trump atik ve gayretli. Problemleri ötelemeden cözmek istiyor. Insallah 13 Nisan 2017 ye kadar teslim eder.
Temenni ederim ki; yurt dışına kaçırdığı, gayrimeşru serveti ve güttüğü koyunlarıyla birlikte iade ederler,alçak paraleller...
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