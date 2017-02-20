Liseli Ahmet sırra kadem bastı

İzmir'in Menemen İlçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, 1 hafta önce dedesi Ahmet Koç'un evine gitmek için evden ayrıldı. Ancak Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet'ten bir daha haber alınamadı. Ailesi, çocuklarının bulunması için polise kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Ahmet Coşkun hala bulunamadı. Ahmet'in hayatından endişe ettiklerini belirten Koç ilesi, 1 haftadır bulunmayan çocuğun bulunması için yardım çağrısı yaptı.