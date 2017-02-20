Liseli Ahmet sırra kadem bastı

İzmir'in Menemen İlçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, 1 hafta önce dedesi Ahmet Koç'un evine gitmek için evden ayrıldı. Ancak Menemen AnadoluLisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet'ten bir daha haber alınamadı. Ailesi, çocuklarınınbulunması için polise kayıpbaşvurusu yaptı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Ahmet Coşkun hala bulunamadı. Ahmet'in hayatındanendişe ettiklerini belirtenKoç ilesi, 1 haftadır bulunmayançocuğun bulunması için yardımçağrısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.