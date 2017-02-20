Kuzu kuzu adliyeye!

Teröristbaşı Gülen ile TSK'daki uzantıları, 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalkıştı. Bir grup hain, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli bastı. Neyse ki hainler amacına ulaşamadı. 3 timden oluşan darbeciler kaçtı. FETÖ'cü hainler günler sonra bir menfezde yakalandı.



HER BİRİ İÇİN 6'ŞAR KEZ MÜEBBET

O hainlerin arasında Çiğli Üs İmamı olan "Paşa" lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu da vardı. İşte Kuzu ile o dönemde Cumhurbaşkanı Başyaveri olan tutuklu sanık Ali Yazıcı'nın da bulunduğu darbeci askerlerin bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Teröristbaşı Gülen, iddianamede örgüt lideri olarak yer aldı. 47 sanığın her biri için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şikayetçi sıfatıyla müdahil olduğu dava için, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı. Öte yandan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında da Ankara'da bugün ve yarın iki önemli dava görülmeye başlanacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı kaçıranlar ve darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edenler, yargı önünde hesap verecek. Bu iki önemli davanın ardından darbe girişiminin Polatlı ayağında görev alan 330 sanık ise önümüzdeki hafta Sincan'da inşa edilen yeni duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.



Kenan GÜRBÜZ