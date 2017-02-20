Küçükçekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanın girişindeki pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binanın ön cephesi de hasar gördü.

"MUHTEMELEN DOĞALGAZDAN GÖZÜKÜYOR"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, "Muhtemelen doğalgazdan gözüküyor. 7 yaralımız var. Yaralılarımızla ilgili büyük bir problem yok " dedi.

Kanarya Mahallesi Yarasa Sokağı'nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Müftüoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Müftüoğlu, patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini, 7 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirterek şunları söyledi:

"Yaralılarımızla ilgili büyük bir problem yok. Biraz sonra olay yeri inceleme işlerini tamamlayınca binayı emniyete alıp geçici olarak mühürleyeceğiz. Daha sonra vatandaşlarımızı zarar görmemeleri için ikamet edebilecekleri adreslere göndereceğiz. İçindeki eşyaları tahliye ettikten sonra yıkım işlemi yapacağız. Çevredeki binalarla ilgili arkadaşlarımız tedbir alıyorlar. Emniyet tedbirleri bittikten sonra itfaiye ile çalışma yapacağız. Zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Patlama büyük ihtimalle doğalgaz gibi gözüküyor. Pastahanenin arkasındaki küçük bölmede basınç söz konusu olmuş. Orada daha çok hasar meydana gelmiş."

Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Belediye Başkanı Temel Karadeniz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.







İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Patlamanın ardından 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine derhal olay yerine giden İGDAŞ ekipleri, itfaiye ve emniyet ile birlikte, incelemelere başlamıştır. Yapılan ilk incelemede, patlamanın söz konusu adresteki binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldiği tespit edilmiştir. Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ'ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir. Patlamaya, sökülen doğalgaz sobası hattından sızan gazın neden olduğu düşünülmektedir. Söz konusu adreste meydana gelen olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır."