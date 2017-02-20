Yol Durumu
  1. Aldatıp katletti
  2. Erdoğan’ın jeopolitik güncellemeleri

Kovgeneral!

, “ORGENERAL” rütbesiyle ’cü hainlere katıldı. Darbe başarısız olunca tutuklandı. Önce kendisi, sonra karargahtaki fotoğrafı ordudan atıldı

Kovgeneral!

'nün üniformalı teröristleri, 15 Temmuz 2016'da baskaldırdı. Cumhurbaskanlıgı Külliyesi'ne, Meclis'e bomba yagdırdı. Iradesine sahip çıkan milyonlara kursun sıktı.

Karargahı Malatya'da bulunan 2. Ordu'nun eski komutanı Org. de "En yüksek rütbeli subay" olarak o alçakların içinde yer aldı. Ama millet, hainleri bozguna ugrattı.

Devlet de kılcal damarlarına kadar sızmıs FETÖ çetesini temizlemeye basladı. Ordu içindeki i tek tek ortaya çıkardı. Rütbelerini söküp Silahlı Kuvvetler'den attı.

Huduti de önce tutuklandı. Sonra 'dan atıldı. Karargahın gurur panosundaki fotografı çıkarıldı. Geride, kara bir zeminden ibaret bos çerçeve "Ihanetin belgesi" olarak kaldı.



Adem Huduti'nin fotoğrafı, panodan sökülüp atıldı. Çerçevesine "TSK'dan ihraç edilmiştir" yazıldı. Adının altındaki "Orgeneral" rütbesi de kazındı.
Etiketler: , , ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar