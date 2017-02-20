Kovgeneral!

FETÖ'nün üniformalı teröristleri, 15 Temmuz 2016'da baskaldırdı. Cumhurbaskanlıgı Külliyesi'ne, Meclis'e bomba yagdırdı. Iradesine sahip çıkan milyonlara kursun sıktı.



Karargahı Malatya'da bulunan 2. Ordu'nun eski komutanı Org. Adem Huduti de "En yüksek rütbeli subay" olarak o alçakların içinde yer aldı. Ama millet, hainleri bozguna ugrattı.



Devlet de kılcal damarlarına kadar sızmıs FETÖ çetesini temizlemeye basladı. Ordu içindeki darbecileri tek tek ortaya çıkardı. Rütbelerini söküp Silahlı Kuvvetler'den attı.



Huduti de önce tutuklandı. Sonra TSK'dan atıldı. Karargahın gurur panosundaki fotografı çıkarıldı. Geride, kara bir zeminden ibaret bos çerçeve "Ihanetin belgesi" olarak kaldı.







Adem Huduti'nin fotoğrafı, panodan sökülüp atıldı. Çerçevesine "TSK'dan ihraç edilmiştir" yazıldı. Adının altındaki "Orgeneral" rütbesi de kazındı.