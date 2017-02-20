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Koruyucu melekler

Koruyucu melekler
Kayserili Koç ailesi, iyiliğe yelken açtı. 2 çocuk sahibi Mehmet-Serpil Koç çifti, 2014 yılında engelli bir çocuğun koruyucu ailesi oldu. Çift, epilepsi hastası çocuğu 2 yıl boyunca evlatlarından ayırmadı. Ancak Koç ailesi, öz ailesi ortaya çıktığı için çocuktan gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kaldı. Koruyucu ailelik için yeniden başvuru yapan Koç çifti, bu kez yüzde 100 engelli, gözleri görmeyen 4 yaşındaki otizmli "Sultan"a ebeveynlik yaptı. 1.5 yıldır Sultan'a gözleri gibi bakan fedakar çift, örnek davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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