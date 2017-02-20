Kocadın davası!

İstanbul'da yaşayan MehmetS., 35 yıl önce Hayriye S. ile severekevlendi. 2 çocuğu olan çift, Almanya'daticaret yaptıktan sonra Türkiye'ye yerleşti.İddialara göre eşini çok seven MehmetS.'nin 2 yıl önce hal ve tavırları değişti.Mehmet S., herkesin içinde eşinin yaşınısöyleyerek "Sen yaşlandın. Yaşlandığınkadar yavaşladın" gibi sözler sarf etti.2 yıldır çocuklarının ve yakınlarınınyanında eşinin kendisine hakaretettiğini söyleyen Hayriye S., daha fazladayanamayıp mahkemeye gitti. 35 yıllıkeşine boşanma davası açan HayriyeS., çocuklarını ve yakınlarını da tanıkolarak gösterdi. Mehmet S.'den 50 binTL maddi manevi tazminat ve ayda 2 binTL nafaka talebinde bulunan Hayriye S.'ninmal paylaşım davası da açtığı kaydedildi.
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