Kocadın davası!

İstanbul'da yaşayan Mehmet S., 35 yıl önce Hayriye S. ile severek evlendi. 2 çocuğu olan çift, Almanya'da ticaret yaptıktan sonra Türkiye'ye yerleşti. İddialara göre eşini çok seven Mehmet S.'nin 2 yıl önce hal ve tavırları değişti. Mehmet S., herkesin içinde eşinin yaşını söyleyerek "Sen yaşlandın. Yaşlandığın kadar yavaşladın" gibi sözler sarf etti. 2 yıldır çocuklarının ve yakınlarının yanında eşinin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Hayriye S., daha fazla dayanamayıp mahkemeye gitti. 35 yıllık eşine boşanma davası açan Hayriye S., çocuklarını ve yakınlarını da tanık olarak gösterdi. Mehmet S.'den 50 bin TL maddi manevi tazminat ve ayda 2 bin TL nafaka talebinde bulunan Hayriye S.'nin mal paylaşım davası da açtığı kaydedildi.