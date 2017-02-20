Kanlı köfte

Bursa'da önceki gün bir tarlada tartıştığı arkadaşı Gürbüz Kömür'ü (53), öldüren Okan Aksu (30), olay yerinden kaçtı. Cesedin bulunmasıyla, zanlıyı belirleyen polis, Aksu'nun peşine düştü. Bu sırada marketten bira alan Okan Aksu, ekiplerden kaçmak için, Yusuf Ay'ın (45) önünü kesti. Ay'ı da 3 yerinden yaralayan Aksu, aracı gasp ederek Yalova yönüne doğru kaçtı. Nefes kesen bir kovalamaca başladı. Okan Aksu, aşırı hız yapınca direksiyon hakimeyetini kaybetti, Kontrolden çıkan araç birçok yerde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un camından içeriye daldı. Ortalık savaş alanını döndü. Bu sırada içeride yemek yiyen çok sayıda kişiden 2'si ağır 11 kişi ile zanlı yaralandı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen Okan Aksu ile yaralanan 11 kişi ve aracını gasp ederken yaraladığı Yusuf Ay, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tuna ÇAM