Kanlı köfte

Bursa'da önceki gün bir tarlada tartıştığı arkadaşı Gürbüz Kömür'ü (53), öldüren Okan Aksu (30), olay yerinden kaçtı. Cesedin bulunmasıyla, zanlıyı belirleyen polis, Aksu'nun peşine düştü. Bu sırada marketten bira alan Okan Aksu, ekiplerden kaçmak için, Yusuf Ay'ın (45) önünü kesti. Ay'ı da 3 yerinden yaralayan Aksu, aracı gasp ederek Yalova yönüne doğru kaçtı. Nefes kesen bir kovalamaca başladı. Okan Aksu, aşırı hız yapınca direksiyon hakimeyetini kaybetti, Kontrolden çıkanaraç birçok yerde şubesi bulunanKöfteci Yusuf'un camından içeriyedaldı. Ortalık savaş alanını döndü.Bu sırada içeride yemek yiyen çoksayıda kişiden 2'si ağır 11 kişi ilezanlı yaralandı. Aşırı derecede alkollüolduğu belirlenen Okan Aksu ileyaralanan 11 kişi ve aracını gaspederken yaraladığı Yusuf Ay, çeşitlihastanelere kaldırılarak tedavi altınaalındı.
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