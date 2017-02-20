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İstanbul'da terör u

İstanbul'da terör örgütü 'ya yönelik da, bomba yapımında kullanılan 111 kilo 433 gram malzeme ele geçirildi.

İstanbulda terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Şubat'ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 85 kilo 550 gram plastik ele geçirildiği, konuyla ilgili firari şüpheli E.B'nin İstanbul'da bağlantılı olduğu bazı adresler tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu şüphelinin yakalanması için 7 farklı adrese baskın düzenlendiği bildirilen açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilo 460 gram TNT, 10 kilo 750 gram alüminyum tozu olmak üzere, 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme ile ruhsatsız 1 tabanca, 21 fişek, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.T. adlı şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde sorgulamasının sürdüğü ifade edildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 20:14
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