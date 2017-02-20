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Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 241 bin 'Captagon' adı verilen uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 2013'ten bu yana yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi.

İstanbulda dev operasyon! Son yılların en büyüğü
Büyükçekmece'de düzenlenen nda bir evde 241 bin 'Captagon' adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 48 kilogram ağırlığında 241 bin 605 'Captagon' adlı uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda Narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KADIN ARANIYOR
Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonda gözaltına alınan M.A.S. (34), H.P. (34), Ü.B. (46) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.C. (35) isimli kadın ise aranıyor.

ORTADOĞU'YA GÖNDERECEKLERDİ
Piyasa değeri 4 milyon lira olan uyuşturucu hapların Ortadoğu ülkelerine gönderileceği belirtildi. Ayrıca ele geçirilen 241 bin adet hapın, İstanbul'da 2013'ten bu yana yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 13:14
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