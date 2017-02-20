Iğdır'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Iğdır-Nahçivan Karayolunda henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekibi ve jandarma sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar olduğu, bu kişilerin kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.





