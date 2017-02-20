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'da feci kaza! ölü ve yaralılar var

-Nahçivan Karayolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Otobüsler çarpıştı! 6 ölü 20 yaralı

'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Iğdır-Nahçivan Karayolunda henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekibi ve jandarma sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar olduğu, bu kişilerin kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 10:37
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