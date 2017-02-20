Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, bu sabah Ankara'ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı. Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından; 'Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum' paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.
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ey hdp denen alçak gürühu biz sabrımızı koruyoruz çünküdevlete güveniyoruz ama sıra bize gelirse fare deliğine saklansanız bulacağız
bu soysuz hdp ülkeyi yönetecek ha ALLAH KORUSUN ,vallahi suriyeden daha beter oluruz ,yılan soyu ,zerdüşt itler,
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