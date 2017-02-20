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HDP'li gözaltında

HDP Adıyaman Milletvekili , sabah saatlerinde Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı.

HDPli vekil gözaltına alındı
Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili , bu sabah Ankara'ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı. Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından; 'Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum' paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 10:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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musa nizam musa nizam

ey hdp denen alçak gürühu biz sabrımızı koruyoruz çünküdevlete güveniyoruz ama sıra bize gelirse fare deliğine saklansanız bulacağız

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.02.2017 11:27
osmanlı osmanlı

bu soysuz hdp ülkeyi yönetecek ha ALLAH KORUSUN ,vallahi suriyeden daha beter oluruz ,yılan soyu ,zerdüşt itler,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.02.2017 10:56
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