Hayırsız ittifak

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan'da yapılacak referandum için başta HDP olmak üzere 'hayır' diyen siyasi partilerle Genel Merkez düzeyinde resmi bir kampanya yürütmeme kararı aldı. Ancak bu konuda diğer "Hayır"cılarla birlikte il, ilçe yöneticilerinin ve belediye başkanlarının birlikte hareket etmeleri konusunda görüş birliğine varıldı. Referandum stratejisi çerçevesinde kendi tabanı yerine 'milliyetçi-muhafazakar'seçmene yönelen, Doğuve Güneydoğu ileKaradeniz ve İçAnadolu bölgeleriolmak üzere4 bölgeyihedefalan CHP, her bölgeye göreseçmen üzerinde etkili olabilecekisimlerden oluşan özel ekiplerkurma kararı aldı. Bu bölgelerde 'hayır' kampanyası yürütecek. CHP, oylarının rengini açıklayan HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi başta olmak üzere diğer siyasi partilerle örtülü ittifak yapacak.
TABANDA BİRLEŞME HDP başta olmak üzere bazısiyasi partilerle ittifak görüntüsüverilmesinin, kampanyaya zararvereceği değerlendirildi. Bununüzerine Genel Başkan KemalKılıçdaroğlu'nun emriyle GenelMerkez düzeyinde değil il ve ilçeörgütleri ve belediyeler aracılığıylatabanda ittifak yapılabileceğikararlaştırıldı. Hatta sivil toplumkuruluşlarıyla birlikte çalışılmasıyönünde de parti örgütlerine talimatverildi.
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