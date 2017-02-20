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Hayırsız ittifak

Genel Merkezi, il ve ilçe örgütlerine ‘hayır’ bloğuyla birlikte hareket edin talimatı verdi

Hayırsız ittifak
Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan'da yapılacak referandum için başta HDP olmak üzere 'hayır' diyen siyasi partilerle Genel Merkez düzeyinde resmi bir kampanya yürütmeme kararı aldı. Ancak bu konuda diğer "Hayır"cılarla birlikte il, ilçe yöneticilerinin ve belediye başkanlarının birlikte hareket etmeleri konusunda görüş birliğine varıldı. Referandum stratejisi çerçevesinde kendi tabanı yerine 'milliyetçi-muhafazakar' seçmene yönelen, Doğu ve Güneydoğu ile Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olmak üzere 4 bölgeyi hedef alan CHP, her bölgeye göre seçmen üzerinde etkili olabilecek isimlerden oluşan özel ekipler kurma kararı aldı. Bu bölgelerde 'hayır' kampanyası yürütecek. , oylarının rengini açıklayan HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi başta olmak üzere diğer siyasi partilerle örtülü ittifak yapacak.

TABANDA BİRLEŞME
HDP başta olmak üzere bazı siyasi partilerle ittifak görüntüsü verilmesinin, kampanyaya zarar vereceği değerlendirildi. Bunun üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun emriyle Genel Merkez düzeyinde değil il ve ilçe örgütleri ve belediyeler aracılığıyla tabanda ittifak yapılabileceği kararlaştırıldı. Hatta sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışılması yönünde de parti örgütlerine talimat verildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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