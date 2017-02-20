FETÖ'cü hainler tutuklandı

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine yaklaşık 4 saat ifade verdi.

Kısa bir aradan sonra Daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya'nın, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yıkmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK"TEN TUTUKLAMA TALEBİ

Ayrıca, şüpheli Gündoğdu ve Sarıkaya hakkında, yakalandıkları sırada evde çıkan pasaportlar ve Çimen'in üzerinde bulunan ''Ramazan Karaaslan'' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı nedeniyle ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Gündoğdu, evde pasaportu ele geçirilen firari eski Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Hasan Kılıç'ın kendilerini ziyarete geldiğini ifade ederek, ''Hasan Kılıç bir ara bizi ziyarete geldi. Pasaportunu burada unutmuş.'' diye konuştu. Adnan Çimen ise ifadesinde, "Tanımadığım, bilmediğim bir kişiden para karşılığı yaptırdım.'' dedi.

Savcılık, Gündoğdu, Çimen ve Sarıkaya'yı ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

EV TEMİN EDENE TUTUKLAMA TALEBİ

Bunun yanı sıra şüphelilere ev temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erol Yılmaz İrfanoğlu da ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan tutuklaması talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski hakim Gündoğdu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da eski savcı Sarıkaya, örgüt üyeliği suçundan ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çimen'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'ya getirilmesini istedi.

Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen'in, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan Gündoğdu ile Sarıkaya, Kayaşehir'de bir evde, Çimen ise Bakırköy'de sokakta yürüdüğü sırada yakalanmıştı.