Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.





Adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olduğu belirtilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda görülen ilk duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 avukatı ile sanık avukatları, şehit polislerin yakınları katıldı.

Davadan çekilen bazı sanık avukatlarının yerine yenilerinin tayin edileceği öğrenildi.

Duruşmada ilk olarak sanıkların yoklaması yapıldı, ardından kimlik tespitine geçildi.

Daha sonra iddianamenin özetinin okunmasına başlanacağı belirtilen duruşmanın öğleden sonraki kısmında ilk olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele yönelik saldırıyı yönettiği belirtilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesi alınacak.







"GAME OVER FETÖ" PANKARTI

Bu arada duruşmanın yapılacağı yere gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. "Game over (oyun bitti) FETÖ" ve "İdam isteriz" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, darbeci askerler içeri alınırken "İdam isteriz", "Fetö gelecek hesap verecek" diye slogan attı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu 44 sanığın yanı sıra taraf avukatları ve sanıkların yakınları katılıyor.





İDDİANAME

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.



