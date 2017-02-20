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Deli Kadir

Deli Kadir
Aydın'de önceki gün Metin Diler, Şamil Olca (30) ve Yaşar Kaya'yı (45) öldüren Kadir Kaçar (28) tutuklandı. Bir süre önce göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevine girip çıktığı belirlenen Kaçar'ın, Diler'i, tekne motoru çaldığı için kendisini ihbar ettiği gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi. Kaçar ifadesinde, olayda arkadaşları Şamil Olca ve Yaşar Kaya'nın kaçmasına ettiklerini, ancak otomobilde konuştukları sırada aralarında kavga çıktığını, bunun üzerine ikisini de öldürdüğünü itiraf etti.

Ümit ÖZMEN
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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