Yol Durumu
  1. İlginç tablo
  2. Polis unutmaz

Çöpçüler kralı!

Temizlik işçisi , yerde bulduğu 50 bin liralık çekleri sahibine teslim etti. ‘Çocuklarıma haram yedirmem’ dedi. Bu hareketiyle gönülleri fethetti

Çöpçüler kralı!
Asgari ücretle çalışan bir temizlik işçisi, yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Olay Yalova'da meydana geldi. Temizlik işçisi olarak çalınan Ayhan İnatlı, bin 300 lira ile evini geçindirmekteydi. Dün, çalıştığı sırada yerde 30 bin lira ve 20 bin liralık iki adet çek fark etti. Hemen çeklerin kesildiği banka ile irtibat kurup sahibinin bulunmasını istedi. Yaptığı inceleme sonucunda çeklerin Yalova'da kafe işleten Ayhan İkizek'e ait olduğunu öğrendi. Hemen İkizek'in kafesine gidip çekleri teslim etti. Çeklerinin bulunması ile derin bir nefes alan işletme sahibi İkizek, "Senin gibi insanlar oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez" diyerek teşekkür etti. Vatandaşlık görevini yaptığını belirten İnatlı ise "Allah bize haram nasip etmesin. Biz asgari ücretle çalışıyoruz ama çoluğuma çocuğuma haram yedirmem" dedi. Çeki sahibine teslim eden temizlik işçisi, ardından mesaisine kaldığı yerden devam etti.
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar