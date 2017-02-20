Çöpçüler kralı!

Asgari ücretle çalışan bir temizlik işçisi, yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Olay Yalova'da meydana geldi. Temizlik işçisi olarak çalınan Ayhan İnatlı, bin 300 lira ile evini geçindirmekteydi. Dün, çalıştığı sırada yerde 30 bin lira ve 20 bin liralık iki adet çek fark etti. Hemen çeklerin kesildiği banka ile irtibat kurup sahibinin bulunmasını istedi. Yaptığı inceleme sonucunda çeklerin Yalova'da kafe işleten Ayhan İkizek'e ait olduğunu öğrendi. Hemen İkizek'in kafesine gidip çekleri teslim etti. Çeklerinin bulunması ile derin bir nefes alan işletme sahibi İkizek, "Senin gibi insanlar oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez" diyerek teşekkür etti. Vatandaşlık görevini yaptığını belirten İnatlı ise "Allah bize haram nasip etmesin. Biz asgari ücretle çalışıyoruz ama çoluğuma çocuğuma haram yedirmem" dedi. Çeki sahibine teslim eden temizlik işçisi, ardından mesaisine kaldığı yerden devam etti.