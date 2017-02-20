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Çanakkale ruhu

Çanakkale ruhu
AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı 'nin birlikte program yapılabileceklerinin işaretinin vermelerinin ardından gözler 18 Mart'a çevrildi. Bu birlikteliğin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde ortaya konabileceği belirtildi. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'yi buluşturabilecek ortak platformların hangi programlar olabileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bahçeli'nin istemesi halinde Çanakkale programının, her iki partinin tabanının toplanacağı ortak bir mitinge dönüştürülmesi fikri ağırlık kazandı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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