Cam acısı!

Eskişehir'de önceki gün Gamze Kara nişanlısı Ersin Akbulut'la birlikte düğün alışverişine çıktı. Çift el ele yürüken, bir binanın 3'üncü katında bulunan pencere camı Gamze'nin kafasına düştü. Ersin Akbulut büyük bir şok yaşarken çevredekiler yaralı kızın imdadına koştu. Kanlar içinde kalan Gamze Kara'nın kafasına hemen tampon yapıldı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri Kara'yı hastaneye yetiştirdi. Yoğun bakıma alınan genç kız yaşam savaşı veriyor. Nişanlısının yanından ayrılmayan Ersin Akbulut korku dolu o anları şöyle anlattı: Nikah için evrak işlerini hallediyorduk. Akrabalarımız da bizimleydi. Bir yerde yemek yiyip çıktık. Çok değil, 3 adım attıktan sonra bir şangırtı koptu. İkimiz de yerdeydik. Gamze'yi telaşla kucağıma aldım. Bilinci kapalıydı, baygındı.



'BİLİNCİ AÇIK, UMUTLUYUZ'

Sonra biraz yüzüne vurdum kendine geldi, bana baktı. 'İyi misin' dedim, sol tarafının tutmadığını söyledi. Çevredekiler çok yardımcı oldu. Şu an beyin cerrahi yoğun bakımında tedavi altında. Sorumluların peşini bırakmayacağım." Olay anında çiftin yanlarında olan Gamze Kara'nın kuzeni Özlem Köse Tuna, doktorun müdahale edeceği anda Gamze'ye 'Saçlarını kesebilir miyim?' diye sorması üzerine 'Hayır, temmuzda düğünüm var' dediğini anlattı. Gamze'nin en çok saçlarını kestiklerinde kötü olduğunu belirten Tuna, "Kafatasında kırıklar var ve beyninde büyük bir hasar var. Kemik beynine saplanmış şekilde. Ana damarı kestiği için kemiğe müdahale edemiyor doktorlar. Bilincinin açık olması bizim için çok büyük bir umut" diye konuştu.



