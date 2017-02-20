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Bingöl'de 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bingöl kırsalında terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği oparasyonda, lı araç saldırsında kullanabileceği değerlendirilen 1,5 ton Amonyum nitrat gübre, 500 kilo amonyum gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde ve 1 adet Zagros silahı ele geçirildi.

Bingölde 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta merkeze bağlı Oğludere Köyü kırsalında yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10" unda örgüte ait önemli miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonla teröristlerin baharla birlikte yapmayı planladığı hain saldırılarda kullanacağı değerlendirilen büyük miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi ve teröristlerin hain emellerine ulaşmalarının TSK'nın aralıksız çalışmaları sonucunda bir kez daha engellendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Operasyonda /KCK terör örgütüne ait, 1 Adet Zagros silahı, 1000 Adet 12,7 mm Zagros silahına ait mühimmat, 1000 Adet 7,62 mm Bixi mühimmatı, 500 Adet 5,56 mm mühimmat, En az 4 lı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton Amonyum Nitrat Gübre ve 500 Kg amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, Bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 Adet tüp, 30 Lt. Mazot ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Valilik açıklamasında ayrıca Bingöl'de çeşitli tarihlerde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 6 mevzi, 30 sığınak, 1 deponun da imha edildiği bildirildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 18:12
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