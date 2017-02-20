Azılı hırsız enselendi

Antalya ve Alanya'da işyeri hırsızlıkları her geçen gün arttı. Polis, soygunların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, mağazalara dadanan kişinin Yusuf B. olduğunu saptadı. Şüpheli, dün aracıyla gezerken yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, suçunu itiraf etti etti. Adliye sevk edilen Yusuf B. tutuklandı.