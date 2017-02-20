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Altın kardeş

Altın kardeş
Diyarbakır'da yaşayan Dilek Erol (18) Kick boks (dövüş sporu) yapan ağabeyi Bilgin'i örnek aldı. Kendisi de 5 yıl önce bu spora başladı. Yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza attı. Bu ay Hırvatistan'da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ise farklı branşlarda yarıştı. Altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Elde ettiği başarıların mimarının ağabeyi olduğunu belirten Dilek Erol, "Beni eğiten Ufuk Ertaş hocama ve ağabeyime çok teşekkür ediyorum" dedi. 38 madalyaya sahip ağabeyi Bilgin Erol ise, "Hedefimiz uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmek" diye konuştu.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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