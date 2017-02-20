Aldatıp katletti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez kez Antalya'dan geldi. Afyonkarahisar'da yaşayan 29 yaşındaki Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden koca, karısına 10 gün boyunca işkence yaptı. Eziyete dayanamayan Cemile Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Dayakçı kocası peşinden gitti. Vural Şentürk, dün bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Silahını çekip kadına kurşun yağdırdı. Araya girmeye çalışan bacanağı Mustafa Şahiner'i de vurdu. Daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor. Katil koca kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Cemile Şentürk'ün babası Tacettin Demir, "Damadım işsizdi. Kızımabir süre önce 8 bin 500 TLkredi çektirdi. Muhtemelensilahı da bu parayla alarakkızımı öldürdü. Adaletistiyorum" dedi. Anne Fatma Demir ise kızının sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımıhem aldattı, hem de kimseyesöylememesi için tehdit etti.Üstelik kızım kocasınınkendisini bir ara oturduğuapartmanın 4'üncü katındanatmak istediğini söylemişti.Adalet istiyoruz. Ağır bir cezaverilsin" diyerek gözyaşı döktü.
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