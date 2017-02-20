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Aldatıp katletti

Vural Şentürk, defalarca aldattığı eşini odaya kapattı. 10 gün işkence yaptı. Talihsiz kadın, kız kardeşinin yanına kaçtı. Ancak ölüm peşini bırakmadı...

Aldatıp katletti
Kadın lerinin ardı arkası kesilmiyor. Acı haber bu kez kez Antalya'dan geldi. Afyonkarahisar'da yaşayan 29 yaşındaki Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden koca, karısına 10 gün boyunca işkence yaptı. Eziyete dayanamayan Cemile Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Dayakçı kocası peşinden gitti. Vural Şentürk, dün bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Silahını çekip kadına kurşun yağdırdı. Araya girmeye çalışan bacanağı Mustafa Şahiner'i de vurdu. Daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor. Katil koca kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Cemile Şentürk'ün babası Tacettin Demir, "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi. Anne Fatma Demir ise kızının sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4'üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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