"Vatandaş en güzel kararı verecek"

Başbakan Binali Yıldırım Almanya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Almanya'da Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgilenilmediği dönemler artık geride kaldı. TC devleti artık oturduğu yerden gelecek haberleri yalnızca tatillerde kendisini ziyaret etmenizi beklemiyor. Bulunduğunuz yere, sizin yanınıza geliyor. Bulunduğunuz ülkedeki hakkınızı hukukunuzu korumak en öncelikli görevlerimiz arasında geliyor."

"Geçen haftasonu Antalya'da bir program yaptık. Gurbetteki vatandaşlarımıza seslendim. Komşunu al bu yaz tatilini Türkiye'de geçir. Biz de dedik ki memleketin hastasıyım, böyle bir kampanya başlattık. Son 2-3 senedir Suriye'de, Irak'taki krizler sebebiyle bazı ülkeler bunu bahane ederek Türkiye'de yeterince güvenlik olmadığı yönünde kara propaganda yayıyorlar. Bu turizmde bir adım öne geçmek geliştirilen bir algı operasyonudur. Terörün olmadığı bir ülke bize gösterin. Burada Münih ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Bu yaz inşallah bütün vatandaşlarımızın öncelikli olarak tatillerini memlekette geçirmelerini bekliyoruz. Gelin düğünlerinizi Türkiye'de yapın."

"15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminden sonra dünyanın birçok yerinde faaliyetlerinden men etmek için Türkiye Maarif Vakfı'nı kurduk. Amacı FETÖ okullarını almak ve zararlı faaliyetlerine son vermek. Bazı ülkelerde operasyonlar yapıldı, bazılarında görüşmeler devam ediyor. Öğrencilerin günahı yok. Bizim derdimiz bu okulları yönetenler, sahipleri. Bulundukları ülkeye de zarar veriyorlar.

"Bir yandan PKK, bir yandan FETÖ, bir yandan da Suriye'den ülkemize sızan ve kanlı eylemler yapan DEAŞ örgütüyle, 3 örgütle aynı anda mücadele ediyoruz. Son bir senede bütün bu örgütlerin üstesinden geldik. Memleketimizde eylem yapma kabiliyetlerini günden güne azaltıyoruz. Bu içerde işi kontrol etmek yetmiyor. Kaynak dışarıda, destekçileri var. Dost bildiğimiz ülkelere diyoruz ki: Bunların sırtını sıvazlamayın, bir gün gelir beslediğiniz yılan sizi de zehirler. PKK terör örgütü Almanya tanıyor. Niye gereğini yapmakta ağır kalıyorsunuz? FETÖ terör örgütüdür. Bu örgütün mensupları maalesef burada kara propagandalarını rahatça yapabiliyorlar."

"Burada masum insanlar öldürüldü. Onların davası 5 yıldır devam ediyor, niye bitmiyor? Tanıklar niye birer birer yok oluyor. Çifte standardı bırakmak lazım."

"Bulunduğunuz ülkeyi geçici olarak görmeyin. İyi donanımlı olacaksınız, entegrasyonu tam sağlayacaksınız ama değerlerinizi kaybetmeyeceksiniz. Entegrasyon tamam, asilimasyon yok."

"Bir anayasa değişikliği sürecimiz var. Sizler de Avrupa'daki vatandaşlarımız da söz sahibi. Bunun tarihi 16 Nisan. Karar tabii ki yüce milletimizin, sizlerin. Vereceğiniz karar ülkemiz için en güzel karar olacak. Biz milletin kararının üzerinde hiçbir kararı bugüne kadar tanımadık."

"Türkiye ne kazandıysa istikrardan kazandı. Tek parti iktidarları döneminde büyüme, koalisyon dönemlerinin üzerinde."

"Vatandaşın en az yüzde 50 oyu ile seçilme şartı olan yerde tek adamlık olur mu?"



"İki tane adam yönetemiyor, tabii ki tek adam yönetecek. Burada iki tane Merkel mi var? Her ülkede bir adam yönetiyor ama onun ekibi var. Ama yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor. Bunlar hep zırva."