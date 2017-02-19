Uçurumun kenarında

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Lig 1'inci etap müsabakaları Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman'dan 9 takımın katılımıyla önceki gün başladı. 3 gün sürecek lig müsabakaları kapsamında, tarihi Safranbolu İlçesi'ndeki Tokatlı Kanyonu'nda bulunan 80 metrelikkristal terasta gösterimaçı yapıldı. Müsabakalara katılan takımların oyuncularından karma oluşturulan 2 takım, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kanyondaki terasa çıkarak güzel manzara eşliğinde voleybol oynadı. Oturarak voleybolsporuna dikkat çekmek,tanıtmak amacıyla yapılangösteri maçı, kanyona gelenleri heyecanlandırdı. Uçurum kenarındaki terasta spor yapmanın hayli tehlikeli olduğunu söyleyen ziyaretçiler, "Yüreğimiz ağzımıza geldi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.