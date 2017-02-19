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Uçurumun kenarında

Uçurumun kenarında
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Lig 1'inci etap müsabakaları Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman'dan 9 takımın katılımıyla önceki gün başladı. 3 gün sürecek lig müsabakaları kapsamında, tarihi Safranbolu İlçesi'ndeki Tokatlı Kanyonu'nda bulunan 80 metrelik kristal terasta gösteri maçı yapıldı. Müsabakalara katılan takımların oyuncularından karma oluşturulan 2 takım, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kanyondaki terasa çıkarak güzel manzara eşliğinde voleybol oynadı. Oturarak voleybol sporuna dikkat çekmek, tanıtmak amacıyla yapılan gösteri maçı, kanyona gelenleri heyecanlandırdı. Uçurum kenarındaki terasta spor yapmanın hayli tehlikeli olduğunu söyleyen ziyaretçiler, "Yüreğimiz ağzımıza geldi" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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