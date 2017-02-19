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Uçuran ikizler

uçaklarını ikiz lar uçuruyor. Türkiye’nin ilk ikiz pilotu Hasan- Hüseyin Denktaş emekli olurken, Alman ve İngiliz kardeşler ortak tutkularının uçmak olduğunu söylüyor.

Uçuran ikizler
Onlar Türk, Alman ve İngiliz ikizler... Hepsinin ortak noktası Türkiye'de olmaları. Ülkemizin ilk ikiz pilotları Hasan- Hüseyin Denktaş kardeşler şu an 73 yaşında. Yıllarca Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan ikizler, 10 yıl önce emekli oldu. Yolu 'de kesişen diğer ikizler ise 33 yaşındaki Alman kız kardeşler Constanze ve Patrizia Dietrich. 2014'te Türkiye'ye gelen ikizler uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapıyor. THY sevgisini sosyal medya hesaplarına taşıyan Constanze, THY'nin Boeing 777 tipi uçağını Facebook'ta kapak fotoğrafı yaptı. 26 yaşındaki İngiliz ikizler Tobias ve Oliver Kenefec de geçen yıl kaptan pilot oldu. Tobias Easyjet'te Airbud 319-320 tipi uçakları, Oliver ise Rynair'de Boeing 737-800'de uçuyor.



(Soldan sağa) CONSTANZE DİETRİCH/ PATRİZİA DİETRİCH

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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