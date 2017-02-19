Uçuran ikizler

Onlar Türk, Alman ve İngiliz ikizler... Hepsinin ortak noktası Türkiye'de pilot olmaları. Ülkemizin ilk ikiz pilotları Hasan-Hüseyin Denktaş kardeşler şu an 73 yaşında. Yıllarca TürkHava Yolları'nda (THY) çalışanikizler, 10 yıl önce emeklioldu. Yolu THY'de kesişen diğer ikizler ise 33 yaşındaki Almankız kardeşler Constanze vePatrizia Dietrich. 2014'te Türkiye'ye gelen ikizler uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapıyor. THY sevgisini sosyal medya hesaplarına taşıyan Constanze, THY'nin Boeing 777 tipiuçağını Facebook'ta kapak fotoğrafı yaptı. 26 yaşındakiİngiliz ikizler Tobias ve OliverKenefec de geçen yıl kaptan pilot oldu. Tobias Easyjet'te Airbud 319-320 tipi uçakları, Oliver ise Rynair'de Boeing 737-800'de uçuyor.
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