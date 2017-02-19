Türkiye kazanacak

Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Her şeyden önce yönetim değişmiyor. 1923'te ilan ettiğimiz 'Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız. Sistem ne diyor? Cumhurbaşkanını getirir, cumhurbaşkanını götürür. 5 yıllığına göreve getirilen Cumhurbaşkanı anayasa çerçevesinde görevini yerine getirecek.
Bu istikrar sürecinin 5 yıl süreyle garanti altına alıyor. Türkiye 25 günde hükümet değişikliği gördü. Şimdi istikrar ve güven olacak. İstikrarın olduğu yerde kalkınma olacak. Milletvekili sayısını da 550'den 600'e çıkarıyoruz.
Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamaz. Yeni sistemde, Meclise Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma ve Yüce Divan'da yargılanmasını talep etme hakkı veriyor. Ne diyor ana muhalefetin başındaki: Parlamento yok, yasama kalkıyor. İşleri güçleri dedikodu. Bu sistemde kazanan Türkiye olacak, kazanan Türk Milleti olacak. Kişi bilmediğinin düşmanıdır.
Anayasa değişikliğine karşı çıkanların bir kısmı, artısını eksisini bilmedikleri için yapıyor. Bir kısmı da her şeyin farkında oldukları halde bu sistem kendi çıkarlarını bozacağı, kendi foyalarını ortaya çıkaracağı için karşı çıkıyor.
Yasama organı ortadan kalkmıyor. Evet Türkiye yıllardır adadığı münasip yönetim sistemine nihayet kavuşuyor. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.
Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleştiği için çekişme, çatışma, kavga, dövüş gibi bir sorun çıkmayacak. Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'a anayasa kitapçığı fırlattığı oldu mu? Oldu. Dünyada böyle çirkin olur mu ya! Bunu bile yaşattılar
Yeni sistemde herkes kendi işine gücüne odaklanacak. Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kurulacak. Cumhurbaşkanı adayı olacaksın, kurucusu olduğun partiden ilişiğin kesiliyor. Neymiş o tarafsızlığı getirirmiş. Ya bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey olur mu? Olmaz.
O GÜNLER YAKIN
(Vatandaşların idam talepleri üzerine) Devlet katili affedemez. Onun af yetkisi onun yakınlarındadır, eşindedir, çocuğundadır. İnşallah o günler de yakın. Onu da göreceğiz. Bugün dağlara götürülen gençler yok mu? 16 yaşında kızlarımız, gençlerimiz Kandil'e götürülmüyor mu? Ne diyor oradakiler? Bu 16 Nisan oylamasında onlar hayır diyor. Fethi Sekin'i şehit edenler hayır diyor. Onlarla beraber hareket edenler var. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Onlarla beraber yürüyenlerin karşısında da işte gakkoşlar var.
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