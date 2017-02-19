Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında mağara ve sığınakların bulunduğu 4 hedef imha edildi. İlk belirlemelere göre 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerinin bulunduğu Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine 11.26 -12.51 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki mağara, sığınak ve barınma yerlerini imha etti, ilk belirlemelere göre 8 teröristi etkisiz hale getirdi.