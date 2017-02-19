THY uçağında bomba paniği

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Toronto seferini yapacak olan uçakta dün bomba paniği yaşandı! Uçak, 292 yolcusunu aldıktan sonra kapıları kapattı. Uçuş için son hazırlıklar yapıldı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru, içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan "Toronto sana bomba ile geliyorum" yazılı bir not buldu. Durum acilen polise bildirildi. Yolcular ise bekleme salonlarına yönlendirildi. Havalimanında bulunan emniyet güçleri uçağın içinde arama yaptı. Yolcuların bagajları da incelemeye alındı. THY yetkilileri, güvenlik araması bittikten sonra yolcuların başka bir uçakla Toronto'ya gidecekleri açıkladı.