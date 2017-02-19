THY uçağında bomba paniği

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Toronto seferini yapacak olan uçakta dün bomba paniği yaşandı! Uçak,292 yolcusunu aldıktan sonrakapıları kapattı. Uçuş için son hazırlıklar yapıldı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru, içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan "Toronto sana bomba ile geliyorum" yazılı bir not buldu. Durum acilen polise bildirildi. Yolcular isebekleme salonlarına yönlendirildi.Havalimanında bulunanemniyet güçleri uçağın içindearama yaptı. Yolcuların bagajları da incelemeye alındı. THY yetkilileri,güvenlik araması bittiktensonra yolcuların başka bir uçaklaToronto'ya gidecekleri açıkladı.
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