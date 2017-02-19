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Tacizci müdür tutuklandı

Tacizci müdür tutuklandı
Ankara Haymana'dak'ne 2014 yılında atanan okul müdürü S.K.'nın 100 erkek öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası gündemi sarstı! Velilerin ve öğrencilerin BİMER'e şikayetiyle S.K. hakkında soruşturma açıldı. Daha önce gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan okul müdürü geçtiğimiz gün yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Savcıya verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.K.'nın avukatı Gürhan Göke, "Kamuoyu baskısından dolayı doğru bir karar verilmedi. Karara itiraz edeceğiz" dedi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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