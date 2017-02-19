Tacizci müdür tutuklandı

Ankara Haymana'daki Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'ne 2014 yılında atanan okul müdürü S.K.'nın 100 erkek öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası gündemi sarstı! Velilerin ve öğrencilerin BİMER'e şikayetiyle S.K. hakkında soruşturma açıldı. Daha önce gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan okul müdürü geçtiğimiz gün yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Savcıya verdiği ifadeninardından çıkarıldığı mahkeme tarafındantutuklandı. S.K.'nın avukatı Gürhan Göke, "Kamuoyu baskısından dolayı doğru bir karar verilmedi. Karara itiraz edeceğiz" dedi.
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