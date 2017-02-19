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‘Rol yaptı’

‘Rol yaptı’
Dizi oyuncusu 'ın şikayeti üzerine Fatih Taşçı ve Mustafa Kobazoğlu hakkında dava açıldı. Taçbaş'a, özel fotoğraflarının internetten kaldırılması için anlaştığı bilgisayar uzmanı Taşçı tarafından zorla senet imzalatılmasına ilişkin dava 16 Şubat günü karara bağlandı. Taşçı ve Kobazoğlu beraat etti. Kararı duyan Filiz Taçbaş adliyede bayıldı. Taşçı ve avukatı Ufuk Dikbaş, sinir krizi geçiren ünlü oyuncunun 'rol' yaptığını iddia etti. Mehmet Fatih Taşçı, "Parayı ödememek için iftira attı. Mahkeme sonrası bayılması, resmen şovdu" dedi. Avukat Dikbaş da ünlü yıldıza tazminat davası açacaklarını söyledi
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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