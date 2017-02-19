‘Rol yaptı’

Dizi oyuncusu Filiz Taçbaş'ın şikayeti üzerine Fatih Taşçı ve Mustafa Kobazoğlu hakkında dava açıldı. Taçbaş'a, özel fotoğraflarının internetten kaldırılması için anlaştığı bilgisayar uzmanı Taşçı tarafından zorla senetimzalatılmasına ilişkin dava 16 Şubat günü karara bağlandı. Taşçı ve Kobazoğlu beraat etti. Kararı duyan Filiz Taçbaş adliyede bayıldı. Taşçı ve avukatı Ufuk Dikbaş, sinir krizi geçiren ünlü oyuncunun 'rol' yaptığını iddia etti. Mehmet Fatih Taşçı, "Parayı ödememekiçin iftira attı. Mahkeme sonrası bayılması, resmen şovdu" dedi. Avukat Dikbaş da ünlü yıldıza tazminat davası açacaklarını söyledi
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