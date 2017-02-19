Rakka’da olacağız

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinden, Düsseldorf'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rakka operasyonuna yönelik konuşan Yıldırım "ABD, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada... Askerivarlığımız olacak. Anlaşırsekdoğrudan operasyonagirmeyeceğiz, taktik destekvereceğiz" diye konuştu. Düsseldorf yakınlarındaki Oberhausen kentinde mitinge katılan Başbakan Yıldırım, burada yaklaşık 20 bin Avrupalı Türk'e hitap etti:
ARKANIZDA ERDOĞAN VAR: Burada asla yalnız değilsiniz. Sizin arkanızda 80 milyon kardeşinizin duası ve desteği var. Sizin arkanızda Başbakanınız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan var.
ÖYLE BİR CEVAP VERİN Kİ, ALMANYA DUYSUN:Referandumda öyle bir cevap verin ki, bütün Avrupa duysun, sadece Almanya değil, bütün dünya duysun.
FETÖ'YE HAMİLİK YAPIYORLAR: Onlarca yıl terörle mücadelede dostlarımızdan ne yazık ki gerekli desteği görmedik. Şimdi de FETÖ'ye hamilik yapıyorlar. FETÖ'yü dünyada sığındıkları inlerinde bulup, teker teker adalete teslim edeceğiz.
O TERÖR KENDİLERİNİ DE SOKACAK: Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Terörün yanında olmaya devam edenler olursa, bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak.
CHP VE HDP "HAYIR" TÜRKÜSÜ SÖYLÜYOR: Bu sistem CHP'yi de değiştirecek. Onlar yenilikten korkuyorlar, değişimden, reformdan korkuyorlar. Onun için "hayır" diyorlar. Yanına HDP'yi de katmış, hayır türküsü söylüyorlar. İkisine de hayırlı olsun. Bölücü terör örgütü lideri de diyor ki "Evet çıkarsa biz biteriz." Evet çıkacak siz de biteceksiniz, buradan ilan ediyorum.
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