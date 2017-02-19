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da 'ye özendi

PKK da FETÖye özendi
Bursa'da kendisini Kürt din alimi (mele) olarak tanıtan biri, cami çıkışlarında "Dini sohbet var" diyerek cemaati evine davet edip propagandası yaptı. Örgüte ait doküman dağıtarak referandumda 'Hayır' oyu kullanılması telkininde bulunduğu öne sürülen 51 yaşındaki A.E. gelen ihbarlar üzerine tutuklandı.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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