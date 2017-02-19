Para basma!

Köylü kadınların simgesi haline gelen basma elbise, diziler sayesinde şehirde de moda oldu. Avrupalılar ise dünya güzeli seçilen Azra Akın'ın yarışmanın finalinde giyindiği basmaya hayran kaldı. Daha sonra Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çiçekli elbiseler vitrindeki yerini aldı. Pazarlarda 15-20 TL'ye satılanbasma AVM'lerde el yakmaya devam ediyor. Bunun son örneği Beymen'de yaşandı. Mağazalarında dünyaca ünlü markalara yer veren Beymen, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Saint Laurent markalı basmaelbise tam 14 bin 250 TL'den satışa çıktı. Normalde 'köylü elbisesi' diye burun kıvıranlar basmayı kapış kapış aldı. Elbisenin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları da hemen aynı kumaşı kullanan iki köylü teyzenin fotoğrafını paylaşarak karşılaştırma yaptı. "Saint Laurent basmaylabirlikte mankeni de veriyorherhalde" yorumlarıyla güldürdü
'KÖYLÜ MODANIN DA EFENDİSİDİR'
Saint Laurent'e bak. Bizim yıllardır giyindiğimiz basmayı yeni keşfetmiş.
Fiyatı haricinde güzel bir elbise. Param olsa nişanlıma alırdım.
Boşuna dememişler köylü milletin efendisidir diye... Modanın da efendisiymiş!
Pazarda almayanı dövüyorlar.
Bu fiyatı gördükten sonra babaannemin elbisleri güzel geldi gözüme.
Saint Laurent'e bak. Bizim yıllardır giyindiğimiz basmayı yeni keşfetmiş.
Bunu alanlara şaşırıyorum...
Yazları köye gittiğimde giyiniyorum. Bilseydim İstanbul'a getirirdim.
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