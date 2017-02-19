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Ojeli rujlu taksiciler yolda

Ojeli rujlu taksiciler yolda
İzmir'deki 15 taksi durağında çalışacak 45 kadın sürücü, erkek meslektaşlarıyla rekabete hazır. Kadın taksiciler, önceki gün şehir trafiğinde pratik yaptı. Kursiyerlerden İlknur Sönmez "Makyajımızı da yaparız taksi şoförlüğü de" dedi. Fatma Kaya ise bir yıl boyunca minibüs şoförlüğü yaptığını söyledi. ciler 2 bin lira maaşla yakında halkına hizmet verecek.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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