O kalleşlerin sonuncusu da yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçede çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik geçen yıl yürütülen operasyonlarda, çaydanlıklara patlayıcı yerleştirirken görüntüleri medyaya yansıyan ve 3'ü güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan sonuncusu Muhammet G. yakalandı.
Güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ilçede bir evde saklandığı belirlenen terörist, operasyonla gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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