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Neron kocaya müebbet

Neron kocaya müebbet
Mersin'de yaşayan Emine Akdoğan (26), geçtiğimiz Mayıs ayında evinde uyuşturucu yetiştiren eşi Halil İbrahim Akdoğan'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmada cani eş, karısının üzerine benzin döktüğü eşini yaktı. Talihsiz kadın, 12 gün sonra hayatını kaybetti. Halil Akdoğan hakkında ise ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın dünkü duruşmasında mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Akdoğan, ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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