Neron kocaya müebbet

Mersin'de yaşayan Emine Akdoğan (26), geçtiğimiz Mayıs ayında evinde uyuşturucu yetiştiren eşi Halil İbrahim Akdoğan'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmada cani eş, karısının üzerine benzin döktüğü eşini yaktı. Talihsiz kadın, 12 gün sonra hayatını kaybetti. Halil Akdoğan hakkında ise ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın dünküduruşmasında mahkeme,emsal niteliğinde birkarara imza attı. Akdoğan, ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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