Neredesin Aleyna

Samsun'un Atakum İlçesi'nde yaşayan Aleyna Durmaz (17), 8 Şubat günü ekmek almak için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Evlatlarını her yerde arayan Durmaz ailesi, şimdiye kadar herhangi bir ize rastlamadı. 11 gündür kayıp olan kızına seslenen anne Ayla Durmaz, şunları söyledi: "Aleyna kızım ne olursun çok perişanız. 11 gün oldu ses yok. Hayatından endişe ediyorum."