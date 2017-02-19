Münih'te kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesi sona erdi.

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da bulunan Başbakan Yıldırım, bu kapsamında, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Münih'teki bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da yer aldı.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLILIK VURGULANDI

Yıldırım ile Barzani'nin yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde durulduğu bildirildi.