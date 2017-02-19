Yol Durumu
  1. Uçurumun kenarında
  2. Rakka’da olacağız

’le NATO zirvesi

Merkel’le NATO zirvesi
Başbakan , Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Başbakanı ile Bayerischer Hof Oteli'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yıldırım burada Merkel'e NATO'nun Ege'deki "mülteci girişini engellemeye yönelik" bulunmasının sonlandırılmasını gündeme getirdi. Merkel'in de buna karşılık mülteci geçişinin engellenmesine yönelik "teminat" istediği öğrenildi. Yıldırım'ın, görüşmede ayrıca mülteciler için 3 milyar euroluk yardımda yaşanan ödeme sıkıntıları da gündeme alındı.
Etiketler: ,
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar