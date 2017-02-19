Merkel’le NATO zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya Başbakanı Merkel ile Bayerischer Hof Oteli'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yıldırım burada Merkel'e NATO'nun Ege'deki "mülteci girişini engellemeye yönelik" bulunmasının sonlandırılmasını gündeme getirdi. Merkel'in de buna karşılık mülteci geçişinin engellenmesine yönelik "teminat" istediği öğrenildi. Yıldırım'ın, görüşmede ayrıca mülteciler için 3 milyar euroluk yardımda yaşanan ödeme sıkıntıları da gündeme alındı.
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