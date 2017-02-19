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Korku balonu

Turizm cenneti ’da sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Turistler büyük korku yaşadı. Sepetten düşen Danimarkalı öldü.

Korku balonu
Korkunç kaza dün Nevşehir 'da yaşadı. Kaya Balloons'a ait sıcak hava balonu bu sabah erken saatlerde çoğu turist 20 müşteriyle Kapadokya turu için havalandı. Saat 08.30 sıralarında turu tamamlayan pilot, Göreme Beldesi Karadağ Bölgesi'ne inişe geçti. Hava koşullarının da etkisiyle sert iniş yapan balonda bulunanlardan Danimarkalı Jensen Benny Karl (52), bir anlık dalgınlıkla balondaki tutunma yerlerini bıraktığı için sepetten düştü. Başını kayaya çarpan ve vücudunda kırıklar olan turist, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

FETHİYE'DE FECİ KAZA
Bir diğer kaza da Muğla Fethiye'de yaşandı. Yamaç paraşütüyle Babadağ'dan havalanan Çinli turist 27 yaşındaki Xujia Lin ile paraşüt pilotu 41 yaşındaki Serdar Çözer, 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı. Yürümekte zorlanan Lin, 300 metre sırtta taşındı. Beyin travması geçiren paraşüt pilotu Çözer ise uzun süre helikopter bekledi. Yaralıların sağlık durumu ise iyi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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