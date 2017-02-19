Korku balonu

Korkunç kaza dün Nevşehir Kapadokya'da yaşadı. Kaya Balloons'a ait sıcak hava balonu bu sabah erken saatlerde çoğu turist 20 müşteriyle Kapadokyaturu için havalandı. Saat 08.30 sıralarında turu tamamlayan pilot, Göreme Beldesi Karadağ Bölgesi'ne inişe geçti. Hava koşullarının daetkisiyle sert iniş yapan balondabulunanlardan DanimarkalıJensen Benny Karl (52), bir anlıkdalgınlıkla balondaki tutunmayerlerini bıraktığı için sepettendüştü. Başını kayaya çarpan ve vücudunda kırıklar olan turist, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
FETHİYE'DE FECİ KAZA
Bir diğer kaza da Muğla Fethiye'de yaşandı. Yamaç paraşütüyle Babadağ'dan havalanan Çinli turist 27 yaşındaki Xujia Lin ile paraşüt pilotu 41 yaşındaki Serdar Çözer, 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı. Yürümekte zorlanan Lin, 300 metre sırtta taşındı. Beyin travması geçiren paraşüt pilotu Çözer ise uzun süre helikopter bekledi. Yaralılarınsağlık durumu ise iyi.
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