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Karayılan’ın başı ezildi

Karayılan’ın başı ezildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütünün 2 üst düzey mensubu ölü olarak ele geçirildi. Behzat kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı ve Mardin eyalet sorumlusu olduğu öğrenildi. Diğer teröristin de Musa kod adını kullandığı belirlendi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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