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Kanlı geçit!

Hemzemin geçitteki ticari araca tren çarptı. 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde 6 yaşındaki çocuğun kanlı oyuncağı kaldı.

Kanlı geçit!
Manisa'da dün tren faciası yaşandı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Özal Çetin'in kullandığı hafif ticari araca, yolcu treni çarptı. Araç 200 metre sürüklendi. Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. 6 yaşındaki Deniz Z. ile Nevin Z., Aysel Z. ve 18 yaşındaki Ali Z. yaralanırken 22 yaşındaki Özal Ç. hayatını kaybetti. Şoför Çetin, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Bu sırada kazayı duyan kazazedelerin yakınları bölgeye akın etti. Burada sinir krizi geçirdi. Yaralılar ise olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ali Z.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 6 yaşındaki Deniz Z.'nin kanlar içindeki oyuncak ayısının araçtan çıkarılması yürekleri burktu.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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