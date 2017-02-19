Kanlı geçit!

Manisa'da dün tren faciası yaşandı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Özal Çetin'in kullandığı hafif ticari araca, yolcu treni çarptı. Araç 200 metre sürüklendi. Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. 6 yaşındaki Deniz Z. ile NevinZ., Aysel Z. ve 18 yaşındaki AliZ. yaralanırken 22 yaşındaki Özal Ç. hayatını kaybetti. Şoför Çetin, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Bu sırada kazayı duyan kazazedelerin yakınları bölgeye akın etti. Burada sinir krizigeçirdi. Yaralılar ise olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ali Z.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 6yaşındaki Deniz Z.'nin kanlariçindeki oyuncak ayısınınaraçtan çıkarılması yürekleriburktu.
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