Irak'ın Musul kentinin batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyonun başladığı bildirildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el-İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.
Başbakan İbadi, Musul'da "önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması" olduğunu kaydetti.
BATI YAKASI 3 YÖNDEN KUŞATILDI
Askeri kaynaklar, doğu yakasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından batı bölgelerini geri almak için icra edilen operasyona 3 cepheden başlandığını, Irak ordusunun kuzeyden, federal polis güçlerinin güneyden, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ise batıdan destek verdiğini aktardı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.
SİVİLLER OPERASYONU ZORLAŞTIRABİLİR
Askeri ve idari yetkililer kentin batısına yapılacak operasyonun, "dar sokaklar ve bölgede yaşayan yaklaşık 750 bin sivil" göz önüne alındığında daha çetin geçeceğini öngörüyor.
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ibadi simdi sen üsün bakalim türkiyesiz bir halt edemezsiniz abd askeri sizin yokolmanizla ayrica mesgul bunu bile göremediniz abd yanlislikla irak askerini bombaladi bagdattaki kamyonetlerde kimin parmagi var ve neden düsündünüzmü sizi minimilize edip büyük israil pardon kürt tampon devlet kurarak orda suriye deki rus donamasini direncini kirmak rusya hala bas düsmaniyla gizli ittifa yapiyor türkiye zayiflarsa rusya dis politikasi da zayiflar cünkü herkes türkiyeye kilitlendi rusya bos alani kullaniyor lazkiyeye bu boslukta yerlestiler
Türkiye Irak Türkmenlerine yarım yamalak değil tam destek vermeli.Misakı Milli unutulmasın!!
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