HindİSYAN!

Sedat Yıldız ve Cahit Besen isimli iki arkadaş, ucuz bilet satan bir internet sitesinden 4 liraya Hindistan’a uçak bileti aldı. Seyahat için işlerinden bile ayrılan gençler, biletlerinin iptal olmasıyla şoka uğradı. Konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı..
İstanbullu iki arkadaşın Hindistan hayali, aldıkları biletin iptal edilmesiyle yarım kaldı! Film gibi olay şöyle yaşandı. Bugüne kadar 33 ülkeyi gezen Bilişim Mühendisi Sedat Yıldız ve Network Mühendisi Cahit Besen isimli iki arkadaş, Hindistan'a gitmek için kolları sıvadı. 3 bin 500 liraya satılan uçak biletini ucuza getirmek için internet üzerinden ucuz bilet satan sitelerde araştırma yapmaya başladı. Yaptıkları aramalar sonucunda 4 TL'ye Hindistan bileti bulmayı başardı. Daha önce 17 kuruşa Atina'ya, 8 TL 71 kuruşa Paris'e, 70 TL'ye Danimarka'ya seyahat eden gençler, tereddüt etmeden gidiş dönüş biletlerini aldı. Gezi hazırlıkları yapmaya başlayan iki arkadaş, bunun için işlerinden bile ayrıldı. Ancak aldıkları haberle tam anlamıyla hüsrana uğradı! Çünkü biletleri aldıkları şirket, gençlere, biletlerin iptal olduğunu açıkladı.
YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ
Şirketin İstanbul'daki şubesiyle görüşen iki arkadaşın talepleri yanıtsız kaldı. Hindistan'a gitmek için işyerinden istifa eden Sedat Yılmaz şunları söyledi: "7-8 ay önce Hindistan'a gitmek içinistifa ettim. Hindistan'a gideceğimisöylediğimde patronum benimledalga geçti. Ancak hayallerimiz yarım kaldı. Havayolu şirketi kendi açılarından herhangi bir sıkıntının olmadığını, biletlerin aracı Yunan firması tarafından iptal edildiğini söyledi. Bizim rızamız olmadan, kesilmiş bir biletin iptal olmasının mümkün olmayacağını söyledi. Süreç biraz uzun olacak ama bizbiletlerimizi geri alabilmek içinelimizden geleni yapacağız. Yasalhakkımızı kullanmak istiyoruz."
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