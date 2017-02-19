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Hayırcılar korkmaya başladı

Hayırcılar korkmaya başladı
AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Meclis'te başlayan işbirliğini meydanlara taşımaya hazırlanıyor. Teşkilatların karşılıklı ziyaretleri, ortak esnaf programları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılış töreni ya da mitinge çağırılması gündemde. Başbakan Binali Yıldırım da, "MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz" dedi. Bu durum CHP başta olmak üzere 'hayırcılar'ı rahatsız etti. Bu arada MHP'nin 30 miting yapacağına dikkat çekildi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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