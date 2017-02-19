Emeklilik sevinci

Zonguldak Belediyesi'nde 30 yıldır veznede görev yapan 53 yaşındaki Selman Hendem dün emekli oldu. Belediye binası önünde toplanan mesai arkadaşları ve sevenleri Hendem'i davul zurna ile uğurladı. Mutluluğunu mesai arkadaşları ile oynayarak kutlayan Hendem "Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum, çalışma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" diye konuştu.