Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Wadajir bölgesindeki Cezire yolu üzerinde sivil halkın yoğun olarak bulunduğu bir alanda bomba yüklü aracın patlaması sonucunda onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Somali'de siyasi istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atıldığı bir dönemde gerçekleştirilen terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Somali'de barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları kararlı biçimde desteklemeye devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.