Çocuk kalbi!

Böbrek hastası 7 yaşındaki Nisanur, yaptığı hareketle içimizi ısıttı. Öyle ki Diyarbakır'da yaşayan Nisanur Demir'in, 3 yaşındayken böbrek hastası olduğu anlaşıldı. 1 buçuk yıldır diyaliz gören Nisa'ya annesinin böbreğinin verilmesi kararlaştırıldı. Antalya'da özel bir hastanede ameliyata girmeye hazırlanan Nisanur, kendisi gibi böbrek hastası arkadaşı Muhammed Çalık'ı unutmadı. Hasta yatağında yaptığı "Allahım Muhammed'eböbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıylaaşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıylaoynar, amin" duası herkesi duygulandırdı. Kızına yeniden hayat veren anne Remziye Demir, şunları söyledi: "Çok mutluyum. Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum."
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