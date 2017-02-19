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Çocuk kalbi!

Çocuk kalbi!
Böbrek hastası 7 yaşındaki Nisanur, yaptığı hareketle içimizi ısıttı. Öyle ki Diyarbakır'da yaşayan Nisanur Demir'in, 3 yaşındayken böbrek hastası olduğu anlaşıldı. 1 buçuk yıldır diyaliz gören Nisa'ya annesinin böbreğinin verilmesi kararlaştırıldı. Antalya'da özel bir hastanede ameliyata girmeye hazırlanan Nisanur, kendisi gibi böbrek hastası arkadaşı Muhammed Çalık'ı unutmadı. Hasta yatağında yaptığı "Allahım Muhammed'e böbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıyla aşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıyla oynar, amin" duası herkesi duygulandırdı. Kızına yeniden hayat veren anne Remziye Demir, şunları söyledi: "Çok mutluyum. Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum."
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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