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'de yeni kavganın ilk kıvılcımı

CHPde yeni kavganın ilk kıvılcımı
Yalova Milletvekili 'nin, dün Osmaneli ilçesinde katıldığı açılış sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan partililere, diğer partililerden tepki geldi. Eski Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Uygar Tatar, "Böyle bilgilendirmeleri keşke ilçe başkanlığı üyelere bildirse ama siz üç, dört kişi gezmek istiyorsanız o sizin takdiriniz" dedi. Birçok CHP'li Tatar'a tepki gösterdi. İnce muhalifleri ise Tatar'a destek verdi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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